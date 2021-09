Disposta l’autopsia del bimbo di 18 mesi morto in culla a Guardia Sanframondi, nella provincia di Benevento, in Campania. A trovare il corpo ormai privo di vita la mamma di 22 anni che è ancora sotto choc per l’accaduto. Sulla vicenda indagano ora i Carabinieri, mentre il medico patologo dovrà far chiarezza sulle cause del decesso del piccolo.

Fonte foto da Pixabay

La comunità di Guardia Sanframondi, piccola città in provincia di Benevento, è in lutto per la morte del bambino piccolo morto improvvisamente mentre dormiva nella sua culla. A trovarlo è stata la mamma di 22 anni di origini rumene che ha visto che non respirava più.

Subito la donna ha chiamato i sanitari del 118. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del bambino. Purtroppo non hanno potuto fare niente per salvargli la vita. I sanitari non hanno potuto fare niente che constatare il decesso del bambino di soli 18 mesi.

Gli inquirenti hanno già aperto un’inchiesta per capire quali sono state le cause della morte del bambino. Il medico legale ha già ispezionato la salma del piccolo, che ora si trova presso l’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento, in Campania.

Nelle prossime ore i medici hanno disposto l’autopsia. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita e della Stazione di Guardia Sanframondi hanno raggiunto la casa eseguendo tutti i rilievi del caso.

Fonte foto da Pixabay

Bimbo di 18 mesi morto in culla, non si esclude nessuna pista

Gli inquirenti non escludono alcuna causa per la morte del bambino. Anche se l’ipotesi che è maggiormente accreditata è quella di una tragica fatalità che ha portato il bambino a morire nella sua culla.

Fonte foto da Pixabay

L’autopsia servirà proprio a capire le cause esatte della morte del piccolo bambino. Mentre una comunità intera è accanto alla sua famiglia.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: