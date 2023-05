A nulla è valso il volo d’urgenza verso Roma nel tentativo di salvare la sua giovanissima vita. Tutta una comunità è in lutto per il bimbo di 2 anni deceduto ad Aprilia, in provincia di Latina. Era l’ora di pranzo e lui era a casa, quando improvvisamente ha avuto un malore. I famigliari hanno subito chiamato i soccorsi, ma purtroppo non sono riusciti a salvargli la vita.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il bambino di due anni si trovava a casa con la sua famiglia. Era l’ora di pranzo, quando improvvisamente il piccolo ha avuto un malore. Si è sentito male di fronte ai genitori.

Subito mamma e papà hanno chiamato il 118 e i sanitari hanno raggiunto in poco tempo la casa della famiglia. Quando, però, lo hanno visitato per i primi soccorsi, si sono resi conto che la situazione era più grave del previsto. Così hanno chiamato l’eliambulanza.

A nulla, però, sono valsi i tentativi di salvargli la vita. Anche il lungo massaggio cardiaco, durato circa 40 minuti, nel tentativo di rianimare il bambino di due anni, è servito per farlo tornare cosciente.

Quando il bambino è arrivato in elicottero a Roma, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, il suo cuore si era già fermato. Secondo una prima diagnosi dei medici che lo hanno visitato, potrebbe aver avuto un’acuta crisi respiratoria, così forte da non poter far niente per lui.

Bimbo di 2 anni deceduto ad Aprilia, la comunità si stringe alla famiglia in lutto

Il bambino si trovava nella sua casa in via Tiberio, ad Aprilia, in provincia di Latina. I Carabinieri stanno indagando sul caso per comprendere le ragioni del decesso. Probabilmente sarà disposta un’autopsia sul suo corpicino.

Fonte foto da Pixabay

Secondo le prime ipotesi dei medici, il decesso del piccolo potrebbe essere dovuto a una patologia neuromuscolare di cui, probabilmente, il bambino di soli due anni era affetto.