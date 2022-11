Quali sono le condizioni di salute del bimbo di 2 anni grave a Gallarate, in provincia di Varese, in Lombardia, dopo essere stato coinvolto in un sinistro in strada? I medici sono preoccupati per il piccolo, che nel pomeriggio di domenica 20 novembre 2022 stava passeggiando in strada poco distante dal centro della città lombarda.

Erano circa le 16.30 di domenica pomeriggio, quando il piccolo è rimasto coinvolto in un sinistro. Un’auto che sopraggiungeva non lo ha proprio visto e lo ha preso in pieno. Come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza le sue condizioni sono apparse subito gravi.

La centrale operativa del 118, che ha ricevuto la chiamata di allarme, aveva mandato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, per intervenire tempestivamente. In seguito, è stato allertato anche l’elisoccorso che dall’alto ha permesso ai soccorritori di arrivare celermente.

L’elisoccorso ha poi trasportato d’urgenza, sempre in codice rosso, il bambino in ospedale. I medici erano e sono ancora particolarmente preoccupati per le condizioni di salute del bimbo che ha soli due anni e che, in quel momento, stava attraversando la strada con la sua mamma.

Il bambino era seduto all’interno del passeggino, che l’auto ha centrato in pieno. La mamma è rimasta illesa e ha chiamato subito i soccorsi che non hanno tardato ad arrivare per prestare le prime cure al piccolo, prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale di Bergamo.

Bimbo di 2 anni grave a Gallarate. Si trova ricoverato in ospedale a Bergamo

Al momento il bambino si trova ancora ricoverato in ospedale a Bergamo. Le sue condizioni appaiono gravi e i medici stanno facendo tutto il possibile per aiutarlo.

Sul luogo dell’investimento, oltre ai sanitari del 118 e all’elisoccorso, hanno prestato intervento anche gli agenti di polizia. I poliziotti hanno eseguito tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto ed individuare le responsabilità.