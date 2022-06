Subito trasportato in codice rosso in ospedale è in gravi condizioni

Terribile incidente stradale nella giornata di giovedì 9 giugno 2022 a Cassina Rizzardi, in provincia di Como. Un bimbo di 2 anni è stato investito da una moto, mentre si trovava nel suo passeggino. I soccorsi sono immediatamente intervenuti per trasportare il piccolo d’urgenza e in codice rosso all’ospedale di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravissime e disperate.

Fonte foto da Pixabay

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine prontamente intervenute insieme ai soccorritori, la mamma e il suo bambino stavano attraversando. Un’auto si era fermata per farli passare, ma in quel momento è arrivato un ragazzo di 20 anni in sella alla sua moto che li ha travolti.

Il motociclista ha superato l’auto ferma per far passare mamma e bambino. Li ha travolti in pieno. Il piccolo che era nel suo passeggino è stato colpito violentemente dal mezzo. Questo quello che è stato ricostruito dai Carabinieri di Cantù e dalla polizia locale di Cassina Rizzardi, intervenuti insieme ai vigili del fuoco.

L’incidente ha avuto luogo poco dopo le 18 di giovedì 9 giugno 2022. La mamma è rimasta lievemente ferita, mentre il bambino sarebbe in gravissime condizioni. Il motociclista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi, chiamando il 118.

Sul posto sono intervenuti medici e paramedici con l’ambulanza, ma è stato necessario l’intervento anche dell’elisoccorso che ha trasportato il bambino e la mamma in ospedale a Bergamo. Sin dai primi soccorsi, si è capito che il bambino era grave.

Bimbo di 2 anni investito da una moto: ha subito un trauma cranico

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il bambino ha riportato un grave trauma cranico. L’impatto con la moto, infatti, lo ha fatto sbalzare di molti metri in avanti. All’arrivo dei soccorritori era a terra e cosciente, ma molto spaventato per l’accaduto.

I medici dell’ospedale di Bergamo lo stanno curando per le ferite riportate, ma le condizioni risultano ancora gravi e disperate. Nelle prossime ore si potrà capire se è fuori pericolo oppure no.