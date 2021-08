I medici non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al piccolo. E così un bimbo di 2 anni muore a Benevento, dopo essere arrivato in ospedale in condizioni davvero critiche. I sanitari hanno cercato di salvare la vita del piccolo paziente, che viveva in una casa famiglia, dove si trovava ospite. I medici hanno disposto l’autopsia per capire le cause del decesso.

Il bambino aveva solo due anni. Viveva ospita in una casa famiglia di Montesarchio, che si trova in provincia di Benevento, in Campania. Quando è giunto all’ospedale Fatebenefratelli del capoluogo di provincia campano, le sue condizioni erano già gravissime.

I medici hanno iniziato subito a prendersi cura di lui, ma il bambino è morto in pochissimo tempo, probabilmente per un malore fulminante che lo ha colpito e contro il quale nemmeno l’intervento dei dottori ha potuto fare qualcosa. Si è spento in ospedale ed è morto. Aveva solo 2 anni.

La Polizia sta indagando sulle circostante della morte del piccolo bambino ospite della casa famiglia di Montesarchio all’ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Secondo quanto raccontato da fonti sanitarie, si trovava proprio nella casa famiglia quando ha avuto un malore.

I medici del 118, allertati dalla casa famiglia dopo che il bambino si è sentito male, hanno subito raggiunto il luogo dove il piccolo ha avuto il malore. E lo hanno trasportato immediatamente in ospedale a Benevento. Ma nonostante la tempestività e la velocità dell’intervento, per lui non c’è stato niente da fare.

Bimbo di 2 anni muore a Benevento, disposta l’autopsia sul corpo del piccolo

La Procura ha disposto il sequestro della salma, per poter ottenere gli accertamenti medico legali che emergeranno dall’autopsia.

Sarà il medico legale a stabilire quali sono state le cause del decesso del bambino che è diventato un piccolo angelo a soli 2 anni.