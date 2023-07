Sono ore di angoscia e di apprensione per il piccolo Emile, il bimbo di 2 anni scomparso in Provenza, in Francia. Da sabato 8 luglio non si hanno più sue notizie. Sul campo ci sono forze dell’ordine, cani, elicotteri, droni. Il bimbo si è perso in una zona montuosa scoscesa e ora si teme il peggio, come sottolinea François Balique, il sindaco di Vernet, il piccolo villaggio dove Emile è sparito nel nulla.

Monta l’angoscia. Le ricerche sono riprese, sono state intensificate su un perimetro più ampio.

Queste le parole di François Balique, il sindaco di Vernet, un villaggio di 125 abitanti che si trova in Francia, nelle Alpi dell’Alta Provenza. Il bimbo di 2 anni e mezzo è sparito nella giornata di sabato 8 luglio, mente giocava nel giardino della casa dei nonni. Di lui si sono perse le tracce e tutta la Francia è in apprensione per le sorti del piccolo bambino che non si trova da nessuna parte.

Per ritrovare il bambino di due anni svanito nel nulla in Provenza sono presenti gli uomini della gendarmeria, anche con cani addestrati. Sono 10 le squadre cinofile, che impiegano cani da caccia per monitorare tutte le zone boscose e montuose intorno al villaggio.

Si cerca in un’area di cinque chilometri intorno alla casa dei nonni, dove è stato visto per l’ultima volta. Le ricerche sono difficili, dal momento che il luogo è pieno di buchi, come spiegato da Éric Mesnier, ex soccorritore del Pghm (plotone della gendarmeria di alta montagna).

Bimbo di 2 anni scomparso in Provenza: tutti cercano il piccolo Emile

Si è creata un’enorme solidarietà. Andiamo in ogni zona. Rastrelliamo ogni cespuglio, ogni metro quadrato di fieno: ci sono delle zone pericolose dove il bambino potrebbe essere scivolato.

Il sindaco insieme a tutte le associazioni locali lanciano un appello per trovare nuovi volontari che possano trovare il piccolo. Lo hanno visto allontanarsi e poi si sono perse le tracce.