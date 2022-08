Purtroppo non ce l’ha fatta Federico Musciacchio, il bimbo di 3 anni affetto da Sma: muore a Taranto, lasciando nello sgomento genitori, famigliari, amici e tutti coloro che fino all’ultimo hanno sperato in un miracolo. Era anche in cura con un farmaco sperimentale da 2 milioni di euro, che per non è riuscito a salvargli la vita.

Il piccolo guerriero, come lo chiamava Rossella, la sua mamma, è morto a nemmeno 3 anni. Originario di Taranto, Federico Musciacchio era affetto da atrofia muscolare spinale di tipo 1, la forma più grave di questa terribile malattia. La diagnosi era arrivata a pochi mesi dalla sua nascita.

Federico Musciacchio aveva combattuto con la sua famiglia fino all’ultimo, ma nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si erano aggravate. Purtroppo i medici gli hanno riscontrato un’infiammazione al cervello che non gli ha dato scampo.

I genitori di Federico Musciacchio avevano anche aperto una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme, per curare il piccolo con lo Zolgensma, un farmaco salvavita dal costo di 2 milioni di euro. Solo a marzo 2021, l’Aifa aveva consentito l’uso della terapia genica con il Sistema sanitario nazionale.

La cura è prevista per tutti i bambini malati da Sma di tipo 1 che pesano fino a 21 chili. Un trattamento nel quale i genitori hanno fortemente sperato per aiutare il piccolo Federico, che però, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Il padre spirituale della Congrega dell’Addolorata e di San Domenico, don Emanuele Ferro, e il commissario arcivescovile Giancarlo Roberti, hanno dato l’annuncio della morte del piccolo, sostenendo sempre la famiglia in ogni momento di difficoltà.