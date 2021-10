La mamma stava scaricando la spesa e si è distratta solo un secondo, perdendo di vista suo figlio. Ma la storia di Christopher Ramirez è per fortuna a lieto fine. Il bimbo di 3 anni scomparso è stato ritrovato dopo 3 giorni vivo nelle campagne circostanti al luogo dal quale sembrava svanito nel nulla. La mamma non ha mai disperato di trovarlo sano e salvo, anche se la preoccupazione era grande.

Christopher Ramirez ha solo 3 anni. Il 6 ottobre scorso è svanito nel nulla in Texas davanti alla sua abitazione. Il piccolo aveva seguito il cane di un vicino fino al bosco che si trova poco distante, secondo quanto riportato dai poliziotti. La mamma era distratta perché scaricava la spesa dall’auto.

Grazie all’intervento della polizia, dell’FBI e anche di alcuni volontari locali, Christopher Ramirez è stato trovato vivo e vegeto tre giorni dopo la sua scomparsa, il 9 ottobre. Stava bene, era stanco e disidratato, ma di buon umore e in salute. Era arrivato a cinque miglia da casa, passando per i boschi.

Nessuno sa come il piccolo bambino di soli 3 anni possa essere sopravvissutto tutti quei giorni da solo, senza acqua e senza cibo. Lo sceriffo della contea di Grimes Don Sowell ha detto che non ha dormito e non ha bevuto per tutto quel tempo:

Penso che abbia avuto un angelo custode su di lui per tutto il tempo.

Il ritrovamento è stato reso possibile dal proprietario di un terreno al largo della FM 1486 vicino all’autostrada 249 durante il fine settimana.

Bimbo di 3 anni scomparso e ritrovato: quali sono le sue condizioni di salute?

Christopher Ramirez è stato subito soccorso e curato al Texas Children’s Hospital di The Woodlands e al Medical Center nel centro di Houston. I medici hanno preferito tenerlo ricoverato per un paio di giorni in ospedale.

In seguito il piccolo ha potuto far ritorno a casa lunedì 11 ottobre, scortato dalla polizia, tra l’entusiasmo di vicini, famigliari e conoscenti che lo hanno riaccolto nel quartiere. La mamma ringrazia tutti per gli sforzi profusi nella ricerca di suo figlio.