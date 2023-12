Bimbo di 4 anni perde la vita a Siano nel giorno di Natale: comunità senza parole

La comunità della cittadina in provincia di Salerno, in Campania, è senza parole. Un bimbo di soli 4 anni perde la vita a Siano nel giorno di Natale, gettando nello sconforto più profondo non solo la sua famiglia, ma anche tutti i concittadini. In segno di rispetto, il sindaco ha già disposto l’annullamento di tutti i festeggiamenti e gli eventi per le feste di fine anno.

Tutti sono sgomenti a Siano, in provincia di Salerno, in Campania, per la scomparsa di un bambino di soli 4 anni. La famiglia, nel giorno di Natale, lo ha portato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, ma i medici non hanno potuto far nulla per salrvargli la vita.

Il sindaco della cittadina, Giorgio Marchese, ha dato il triste annuncio a tutta la comunità, parlando di una tragedia immane che ha lasciato tutti sgomenti per una perdita davvero devastante, avvenuta proprio nel giorno di Natale.

La Procura nelle prossime ore potrebbe aprire un’indagine su quanto accaduto. E, con tutta probabilità, potrebbe essere disposta un’autopsia sul corpo del piccolo per capire esattamente cosa è successo.

Finora si sa solamente che i genitori lo hanno portato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Aveva la febbre alta e vomitava di continuo. Non si sa ancora cosa abbia potuto provocare l’improvviso decesso.

Oggi è un giorno molto triste per la nostra città. La notizia della prematura scomparsa del piccolo G. mi ha lasciato inerme e senza parole. Una tragedia immane, che ci addolora profondamente e ci lascia tutti sgomenti per questa perdita devastante. Il mio pensiero e quello dell’intera comunità Sianese va alla famiglia a cui ci stringiamo forte in questo momento di dolore. Ci uniamo in preghiera in questo giorno di lutto.

Queste le parole del sindaco che ha annunciato che sono stati annullati tutte le forme di festeggiamento per il santo Natale.