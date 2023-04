Gli inquirenti indagano nel messinese per il decesso di un bimbo di 4 mesi, che cade e sbatte la testa in casa. Indagati i suoi genitori per atto dovuto, visto che il piccolo, secondo il loro racconto, è scivolato dalle loro braccia. Ma anche i medici del pronto soccorso che lo hanno visitato e dimesso, prima che un’emorragia interna ne causasse la prematura scomparsa.

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, in Sicilia, ha aperto ufficialmente un’indagine per il decesso del bimbo di 4 mesi. Il piccolo è deceduto a causa di un’emorragia cerebrale dopo il ricovero al Policlinico di Messina.

Sono iscritti nel registro degli indagati, come atto dovuto, i genitori del bambino. Il piccolo aveva delle ferite nel corpo, che sono risultate poi letali. I genitori hanno raccontato che ha sbattuto la testa per terra. Sarebbe scivolato dalle loro braccia mentre si trovavano in casa.

Nel registro degli indagati, però, sono finiti anche i nomi dei due medici e di un infermiere dell’Ospedale Fogliani di Milazzo. I genitori avevano portato al Pronto Soccorso della struttura ospedaliera, sempre in provincia di Messina, dopo che era caduto per terra.

I medici avevano visitato il bambino di soli 4 mesi, ma lo avevano dimesso poco dopo, tranquillizzando i genitori. Le sue condizioni si sono presto aggravate una volta arrivato a casa. A nulla sono valsi i tentativi di soccorrerlo successivamente.

Dopo l’aggravamento delle sue condizioni di salute, i genitori del neonato di 4 mesi lo hanno nuovamente portato al Fogliani di Milazzo. Poi la corsa verso il Policlinico di Messina. Qui una risonanza ha svelato un’emorragia cerebrale in corso.

I medici hanno provato a salvare la sua giovanissima vita, anche con un intervento chirurgico d’emergenza. Ma non ce l’hanno fatta. La Procura ha chiesto il sequestro di telefoni e computer, per proseguire nelle indagini e trovare eventuali responsabilità.