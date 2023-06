Bimbo di 5 anni morto in un incidente con una Lamborghini, in corso la visione delle telecamere di sorveglianza della zona

Sono ancora in corso tutte le indagini per il grave sinistro avvenuto lo scorso mercoledì nel quartiere Casal Palocco di Roma. Purtroppo in questo episodio ha perso la vita un bimbo di soli 5 anni, che era in macchina con la madre e che aveva finito la festa all’asilo.

Gli inquirenti oltre ad avere un testimone oculare, che è l’autista di un autobus Atac, stanno cercando di visionare anche le telecamere poste in quella strada.

Uno di questi occhi elettronici si trova ad un incrocio, che dista circa 250 metri dal luogo in cui è avvenuto il sinistro. Nonostante la distanza, la telecamera potrebbe aver ripreso il tutto e quindi dare una svolta al caso.

Gli agenti hanno a disposizione circa 7 giorni da momento dell’incidente, poiché quelle immagine rimangono salvate per una settimana, poiché per la memoria successivamente vengono cancellate.

Sono ancora tanti i punti da chiarire su questa vicenda così grave. Marco Proietti il padre del bambino, in un post sui social, ci ha tenuto a ringraziare tutti quelli che in questi giorni gli hanno mostrato affetto e vicinanza, per la grave perdita subita.

La moglie, che era alla guida dell’auto e la sorellina di 3 anni, dopo un breve ricovero sono potute tornare a casa.

La dinamica del sinistro in cui è deceduto il bimbo di 5 anni

I fatti sono avvenuti nella giornata di mercoledì 14 giugno, nel quartiere Casal Pallocco, che si trova nella città di Roma. Precisamente lungo via Archelao di Mileto, all’incrocio con la via di Macchia Saponara.

La donna di 29 anni, era alla guida della sua Smart. Dopo aver ripreso i due figli da scuola per la festa di fine anno, stava cercando di svoltare ad una strada laterale. Probabilmente erano diretti alla loro abitazione.

Tuttavia, 5 ragazzi, famosi per essere un gruppo di youteber chiamati “The Borderline“, alla guida di una Lamborghini Urus, li ha travolti. L’impatto tra i due è apparso molto grave sin da subito. La macchina di grande cilindrata era presa a noleggio. Il piccolo purtroppo è deceduto dopo il tempestivo trasporto all’ospedale Grassi, di Ostia.