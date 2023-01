Il bimbo di 5 mesi perde la vita dopo le dimissioni dall’ospedale a Salerno, dove i genitori erano andati visto che il loro piccolo non stava bene. Arrivato a casa, però, le sue condizioni sono improvvisamente precipitate e in poco tempo è avvenuto il decesso. Gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati undici persone, mentre le indagini vanno avanti per capire cosa è successo.

Fonte foto da Pixabay

Undici sanitari, in servizio quasi tutti presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di Salerno, risultano iscritti nel registro degli indagati per il decesso di Alessandro, il neonato di 5 mesi di Perdifumo deceduto poco dopo le dimissioni dalla struttura sanitaria.

La Procura di Salerno indaga sul caso, per ricostruire le ultime ore di vita del bambino. I genitori avevano infatti presentato denuncia contro l’ospedale, assistiti dall’avvocato Antonella Palladino.

Il papà, originario di Perdifumo, e la mamma, originaria di Castellabate, vogliono sapere perché il loro Alessandro non c’è più. A breve sarà conseguito l’esame autoptico sul corpo del bambino, che ha perso la vita poco dopo le dimissioni dalla struttura sanitaria campana.

La salma si trova sotto sequestro presso l’ospedale di Battipaglia, dove venerdì pomeriggio il neonato è arrivato in condizioni disperato. Lo avevano da poco dimesso dall’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona 24 ore prima.

Bimbo di 5 mesi perde la vita dopo le dimissioni: si attende l’esito dell’autopsia sul suo corpicino

Per 9 giorni Alessandro era rimasto ricoverato nel reparto di pediatria di Salerno. La mamma non era d’accordo sulla decisione di dimetterlo, perché stava ancora male. Poche ore dopo il rientro a Perdifumo, il decesso, nonostante la corsa in ospedale.

Purtroppo l’ambulanza non era disponibile e i genitori hanno anche chiesto l’intervento dei Carabinieri, mentre le sue condizioni apparivano sempre più disperate. Fino al decesso, avvenuto al suo arrivo all’ospedale di Battipaglia.