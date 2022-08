Tragedia a Bursa: un bimbo di 7 anni è morto schiacciato da un trattore in Turchia. Era insieme al nonno: avevano deciso di fare un giro insieme sul mezzo agricolo, come del resto facevano spesso. All’improvviso, però, qualcosa non è andato come sarebbe dovuto andare, il mezzo si è ribaltato e il ragazzino è rimasto schiacciato.

Salih Y è un nonno di 62 anni finito in manette in Turchia dopo che il nipote, Utku Soyaslan, è stato investito da una delle ruote del suo trattore. Il piccolo aveva solo 7 anni ed era con il nonno a bordo del mezzo agricolo, quando improvvisamente è caduto, finendo sotto una delle grandi ruote.

La tragedia risale a un paio di giorni fa e ha avuto luogo a Bursa, città della Turchia di 3 milioni di abitanti, che si trova a sud del mar di Marmara. Mentre il veicolo agricolo era in movimento, Utku Soyaslan ha perso l’equilibrio, è caduto dal trattore ed è rimasto schiacciato da una delle ruote.

Il nonno ha subito fermato il trattore e soccorso il bambino di 7 anni, chiamando i soccorritori che prontamente hanno raggiunto il luogo della tragedia. I medici lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale statale di Orhangazi, dove hanno fatto di tutto per salvargli la vita.

Purtroppo, però, le ferite riportate dal ragazzino di 7 anni erano troppo gravi e, nonostante i tentativi dei medici di aiutarlo, non hanno potuto far niente per lui. Hanno dovuto dare alla famiglia questa triste notizia: Utku Soyaslan è morto a soli 7 anni di vita.

Bimbo di 7 anni morto schiacciato da un trattore in Turchia, una famiglia in lutto per la tragedia

La polizia ha subito arrestato il nonno, ma non si sa se vereìrà accusato o meno della morte del piccolo. La Procura di Orhangazi ha aperto un’indagine.

Il piccolo, che fin dalla nascita soffriva di disturbi al cuore, era stato operato l’anno scorso. Lascia la mamma, il papà e un fratellino più piccolo.