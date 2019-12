Bimbo di 7 anni si risveglia dal coma Miracolo di Natale al Meyer, bimbo caduto dal fiume si risveglia dal coma. Ecco cosa è accaduto per i medici..

Per tutti ciò che è accaduto al Meyer di Firenze, è un vero e proprio miracolo di Natale. Il bimbo di sette anni, che la scorsa domenica era caduto nel fiume Pescia in piena, a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, si è risvegliato dal coma ed ha detto ai suoi genitori di non sentire nessun dolore.

Una vicenda incredibile, che ha lasciato a bocca aperta i medici, ma anche tutta la comunità che conosce la famiglia. Le sue condizioni erano davvero disperate.

In base alle informazioni che sono state rese pubbliche, l’incidente è avvenuto la scorsa domenica, quando la madre, il padre ed il piccolo, avevano deciso di fare una passeggiata in bici.

Tutto stava procedendo tranquillamente, quando all’improvviso, il bimbo ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel fiume in piena, a causa del maltempo dei giorni precedenti.

La corrente lo ha trasportato per circa tre cento metri, ma il padre ha deciso di intervenire in fretta per cercare di salvargli la vita. Quando lo ha afferrato però, non riusciva proprio a tornare sulla terra ferma, a causa dell’acqua e della corrente.

Le urla disperate della madre, sono state sentite da tutti ed infatti, un uomo che abita lì, con una fune è riuscito a riportarli a riva entrambi. Una ragazza, che aveva fatto il corso di primo soccorso, ha sottoposto il piccolo ad un massaggio cardiaco, in attesa dei soccorsi.

I medici hanno trasportato il bimbo al Meyer di Firenze, dove viste le sue disperate condizioni, era stato messo in coma farmacologico. Due giorni dopo l’accaduto, il bambino si è risvegliato ed ha detto alla madre di non sentire dolori.

Per tutti questo è un vero e proprio miracolo di Natale, anche se i medici hanno deciso di tenere ancora per un po’ la sua prognosi riservata. Un evento davvero incredibile, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle condizioni mediche del bimbo.

