Bimbo di 8 anni con il mal di denti: i medici scoprono la diagnosi troppo tardi

Il bambino di 8 anni lamentava un forte mal di denti. I dottori lo hanno sempre curato per questo. Quando hanno scoperto, però, di cosa soffriva, ormai era troppo tardi per lui

Una storia drammatica che fa riflettere su quanto sia importante non sottovalutare nessun disturbo di salute dei nostri figli. Un bimbo di 8 anni con mal di denti si lamentava per un fastidio che tutti hanno sottovalutato, anche i medici. Quando però gli diagnosticano cosa ha veramente, ormai è troppo tardi per lui. Aveva un tumore al cervello e alla colonna vertebrale.

Ethan Adams viveva a South Shields, in Inghilterra. Un giorno il ragazzo si è svegliato e ha iniziato a lamentare un grandissimo mal di denti. I genitori lo hanno portato da un dentista. La madre si era persino arrabbiata con lui perché pensava che fosse perché non si lavava bene i denti.

Il dentista ha scoperto che aveva anche del gonfiore a livello del cavo orale, probabilmente causato da un’infezione ai denti. Nonostante il trattamento farmacologico, il gonfiore non accennava a diminuire. Anzi, cresceva sempre di più. E tutti erano preoccupati.

Visto che i farmaci non funzionavano, i genitori hanno portato il bambino in ospedale. Ed è stato lì che i medici hanno scoperto che aveva diversi tumori al cervello e alla colonna vertebrale. Non era affatto un’infezione ai denti, ma una rara forma di cancro chiamata rabdomiosarcoma.

La forma rara di tumore colpisce ogni anno 55 bambini nel Regno Unito: si manifesta con gonfiore e noduli che possono manifestarsi in tutto il corpo. Il padre di Ethan ha raccontato in un’intervista che il loro mondo è andato a pezzi, perché il cancro si era già diffuso.

I medici hanno iniziato subito un piano di trattamento con chemioterapia e radioterapia. Dopo nove mesi di trattamento, Ethan ha perso la vita a solo 9 anni. I genitori erano sconvolti e se la sono presa anche con i medici.

Secondo loro i trattamenti proposti a Ethan erano imbarazzanti e obsoleti. Per questo hanno avviato una raccolta fondi a nome del ragazzino per finanziare la ricerca.