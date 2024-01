Era scappato dalla comunità dove viveva, che si trova a poca distanza dai binari dove ha perso la vita. Un bimbo di soli 9 anni è stato investito da un treno a Torino. Voleva attraversare sicuramente la ferrovia per fuggire lontano, chissà per quale motivo. E non si sarebbe accorto che, proprio in quel momento, stava arrivando un convoglio. Il macchinista non ha potuto far niente per evitare il bambino.

Siamo a Verolengo, in provincia di Torino. Andrei era un bimbo di soli 9 anni che vive in una comunità poco distante dal luogo dove ha perso la vita tragicamente. Lo hanno trovato senza vita sui binari. Probabilmente un treno lo ha travolto e lui è deceduto sul colpo.

Il bambino di origine moldava, secondo una prima ricostruzione degli agenti, si sarebbe allontanato dalla comunità dove viveva. La struttura ha subito lanciato l’allarme e le ricerche sono cominciate. Purtroppo in tarda serata il ritrovamento del corpo.

La Polizia Ferroviaria indaga sull’accaduto, dopo il ritrovamento del corpo del piccolo bimbo moldavo di 9 anni. La sua salma si trova ora presso le camere ardenti dell’ospedale di Chivasso, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Bisogna capire se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario. La struttura dove viveva si trova proprio di fianco alla stazione ferroviaria. L’ipotesi più accreditata è che abbia tentato di attraversare i binari senza rendersi conto del treno in arrivo. O forse stava camminando vicino ai binari ed è stato colpito.

Il treno avrebbe colpito il bambino su un fianco e non frontalmente. La linea ferroviaria è stata subito bloccata, per consentire agli agenti di eseguire tutti i rilievi del caso.

Il macchinista che era alla guida del convoglio, diretto ad Alessandria, non si è nemmeno accorto dell’impatto e ha concluso la sua corsa fino alla stazione di destinazione. Un secondo macchinista che transitava di lì poco dopo ha lanciato l’allarme.