L’America è di nuova scossa e torna il dibattito sull’accesso troppo libero alle armi nel paese a stelle e strisce. Un bimbo di 9 anni spara e un altro bambino di 6 anni per la vita. La tragedia ha avuto luogo a Jacksonville, in Florida. La corsa in ospedale non ha potuto salvare la vita alla giovane vittima.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il bambino di 9 anni avrebbe trovato una pistola carica. Nessuno sa se fosse tenuta sotto chiave in casa oppure se fosse nascosta o comunque ben protetta e il bimbo è riuscito ad accedere comunque all’arma da fuoco.

Quello che si sa è che il bimbo di 9 anni con la pistola ha colpito in pieno un altro bambino di sei anni nella loro casa di Jacksonville, in Florida. Subito sono stati chiamati i soccorsi che hanno trasportato d’urgenza il piccolo paziente ferito all’ospedale Shands dell’università della Florida.

Nonostante i soccorritori abbiamo raggiunto in breve tempo la casa dove ha avuto luogo questa immane tragedia e nonostante gli sforzi dei medici in ospedale, il bimbo di sei anni è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Le ferite riportate a causa del colpo di arma da fuoco esploso contro il piccolo erano troppo gravi e il seienne è diventato troppo presto un bellissimo angelo. Sconvolte le famiglie e la comunità locale.

Gli agenti sono stati chiamati verso le 14:45 di lunedì scorso in una casa nel blocco 5500 di South Shady Pine Street, nel Westside. Il bimbo di sei anni è stato colpito alla testa.