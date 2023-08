Disposta l’autopsia sul piccolo corpo del bimbo di Menfi deceduto in ospedale. Aveva solo 4 anni di vita. Da 10 giorni si trovava ricoverato nella struttura ospedaliera della città in provincia di Agrigento, in Sicilia. La famiglia del piccolo ha chiesto alla Procura di aprire un’indagine, per fare luce sulle cause del decesso del piccolo. I genitori del bambino vogliono sapere la verità.

La Procura di Palermo ha accolto la richiesta dei genitori del bambino di 4 anni deceduto in ospedale a Menfi, mentre si trovava ricoverato da 10 giorni all’ospedale dei bambini “Di Cristina” del capoluogo siciliano.

Il sostituto procuratore di Palermo, Ludovica D’Alessio, ha dato incarico al medico legale per eseguire l’autopsia sul corpicino del bimbo di soli 4 anni. A eseguire l’esame autoptico sarà Antonella Argo, dell’università di Palermo, che dovrà far chiarezza sul decesso del piccolo Gioele Palminteri.

Gioele Palminteri aveva solo quattro anni. Si trovava ricoverato da 10 giorni presso l’ospedale dei bambini “Di Cristina” di Palermo. Improvvisamente il suo cuore si è fermato e i medici non hanno potuto far niente per salvare la sua giovanissima vita.

Tramite la polizia, i genitori di Gioele Palminteri hanno presentato un esposto alla Procura di Palermo. Mamma e papà del bimbo di 4 anni chiedono che sia fatta chiarezza sulle cause del decesso. La famiglia è assistita dall’avvocato Luigi La Placa.

Bimbo di Menfi deceduto in ospedale: nei prossimi giorni l’autopsia sul suo corpicino

L’autopsia sarà eseguita da Antonella Argo, dell’Università di Palermo, nei prossimi giorni. Sarà presente anche il medico legale nominato dalla famiglia di Gioele, il pediatra Vito Renato Maggio. Il medico sarà presente all’irripetibile esame autoptico.

Ancora non si sa quando verranno celebrati i funerali. Bisogna attendere che la salma del bimbo di 4 anni sia restituita ai famigliari. Il sindaco di Menfi, Vito Clemente, ha già disposto il lutto cittadino per quella giornata.