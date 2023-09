Bimbo di un anno e mezzo agonizzante in strada: non ce l’ha fatta

In provincia di Venezia, un bimbo di un anno e mezzo è stato trovato agonizzante in strada a Portogruaro. Portato velocemente in ospedale, i medici hanno tentato di salvare la sua giovanissima vita. Purtroppo, però, il suo cuore si è fermato poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria. Bisogna capire ora cosa possa essergli successo. Non si esclude un incidente con un’auto che lo ha investito.

Il piccolo ha perso la vita in ospedale, poco dopo essere arrivato con un colpo alla testa. Lo hanno portato i suoi famigliari. Il bimbo di origine serba, ma residente nella frazione di Mazzolada, è deceduto per cause al momento ignote.

Il bimbo è arrivato in ospedale intorno alle 18.30 di lunedì 11 settembre, in via Loredan, a Portogruaro. I famigliari hanno detto di averlo trovato in strada con un ematoma sulla testa, già agonizzante, dopo essere caduto dal cofano di un’auto parcheggiata in cortile. Stava giocando con i cuginetti.

Al quotidiano La Nuova Venezia, la nonna del piccolo di un anno e mezzo, ascoltata dagli inquirenti insieme allo zio della giovanissima vittima, avrebbe raccontato:

È una cosa assolutamente drammatica che non ci aspettavamo. Era un bambino gioioso che amava la vita. È caduto da sopra la macchina.

Gli inquirenti, però, non escludono che il piccolo sia sfuggito all’attenzione di chi si stava occupando di lui in casa, finendo investito da un’auto pirata.

Gli inquirenti hanno dato il via alle indagini per capire cosa è successo. La Procura di Pordenone ha già chiesto una tac sulla testa del bambino. Secondo fonti investigative, il piccolo è arrivato in ospedale con la mamma.

I medici hanno anche sottolineato che il trauma alla nuca potrebbe essere compatibile con un incidente domestico, come una caduta dall’alto. Ma si tratta solo di ipotesi.