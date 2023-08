I Carabinieri hanno dovuto fare un intervento urgente nel parcheggio fuori dall’outlet di Castel Guelfo. C’era un bimbo di un anno in auto da solo a Bologna. La macchina era accesa e l’aria condizionata attivata. I genitori, raggiunti poco dopo dagli agenti dell’Arma, hanno detto che non volevano svegliare il bambino che stava dormendo, per questo lo hanno lasciato lì.

Fonte foto da Unsplash

Un passante ha visto il bimbo tutto solo nell’auto parcheggiata fuori dall’outlet di Castel Guelfo, nel bolognese. Era domenica e questa persona ha chiamato subito la centrale dell’Arma, preoccupata per le condizioni di salute di quel piccino abbandonato nel mezzo lasciato davanti a un negozio del centro “The Style Outlets di Castel Guelfo”.

I Carabinieri hanno raggiunto in pochi istanti il parcheggio. Quando sono arrivati, hanno visto il bambino dentro l’abitacolo del mezzo. L’auto era aperta, con il motore acceso e l’aria condizionata in funzione. Dei genitori nessuna traccia in giro.

Poco dopo i genitori del bambino di un anno sono usciti dal negozio dove erano entrati per fare shopping. Vedendo il loro bimbo in braccio a un Carabiniere, fuori dalla loro auto, si sono giustificati, dicendo che si erano allontanati per pochi minuti.

Erano entrati nel negozio con gli altri tre figli. Avevano deciso di lasciare il più piccolo di un anno all’interno dell’auto perché stava dormendo. Però l’auto era aperta, accesa e con l’aria condizionata. I genitori rischiano comunque una denuncia, per abbandono di minori.

Fonte foto da Pixabay

Bimbo di un anno in auto da solo a Bologna: i genitori lo avevano lasciato lì perché dormiva e dovevano entrare in un negozio

I Carabinieri hanno identificato i genitori, una coppia straniera residente a Bologna. E li hanno segnalati alla Procura di Bologna.

Fonte foto da Pixabay

Potrebbero, infatti, ricevere una denuncia per violazione dell’articolo 591 del codice penale, per abbandono di persone minori o incapaci, per aver lasciato il bimbo di un anno in auto da solo a Bologna.