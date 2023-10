Il bimbo di solo un anno è finito in coma per aver consumato dell'hashish. Il papà è finito in manette con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti

A Frosinone i soccorritori hanno subito capito che il neonato era in gravissime condizioni, disponendo il trasferimento in ospedale in elisoccorso. Il bimbo di un anno è finito in coma per overdose di hashish. Ha ingerito dosi elevate di questa sostanza stupefacente trovata in casa. In tanto le forze dell’ordine hanno fatto scattare le manette ai polsi del papà, per spaccio.

I soccorritori hanno ricevuto una chiamata nella giornata di sabato 7 ottobre per aiutare un bambino, che però era già in coma. Era in gravissime condizioni per aver ingerito grandi quantità di hashish.

I soccorritori del 118 lo hanno subito trasferito d’urgenza con l’elisoccorso presso l’ospedale Policlinico Gemelli di Roma. Poche ore prima il papà del bambino era finito in manette proprio per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di venerdì, a poche ora dalla chiamata per soccorrere il bimbo, i poliziotti hanno arrestato il papà del piccolo. Gli agenti hanno fermato il 30enne in via Marittima, a Frosinone. Con lui c’era un amico.

Il papà del bimbo aveva in tasca una dose di hashish. Mentre l’altro uomo che era con lui aveva in tasca un centinaio di dosi di cocaina. Secondo quanto riportato dagli investigatori, erano dosi destinate alla vendita e allo spaccio nelle piazze locali.

Bimbo di un anno in coma per overdose da hashish: le sue condizioni sono apparse subito gravissime

Secondo gli investigatori, il suo arresto non sarebbe direttamente collegato a quanto successo al figlio di solo un anno. Gli agenti avevano fermato l’uomo per accertamenti. Lo hanno portato in Questura poche ore prima del ricovero al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani e del trasferimento d’urgenza al Policlinico Gemelli del figlio.

Al momento le accuse che gli agenti gli hanno mosso contro sono solo quelle di spaccio di sostanze stupefacenti. Mentre si indaga ancora sulla mamma del bimbo, che era con lui e che avrebbe detto che il bambino ha raccolto l’hashish mentre era in un parco.