Si continua a indagare sul caso del piccolo Ryan, finito in ospedale mentre si trovava con la nonna e il compagno di quest’ultima, per cause ancora da chiarire. Gli inquirenti hanno ascoltato il bimbo ferito a Ventimiglia e gli atti dell’audizione protetta che si è svolta sono stati secretati. Intanto procedono le indagini per capire cosa è successo al piccolo di 6 anni.

L’audizione nelle forme protette di Ryan, il bimbo di 6 anni gravemente ferito il 19 dicembre scorso in via Gallardi a Ventimiglia, in Liguria, si è svolta per tre ore circa, dalle ore 14 alle ore 17. Le cause delle sue ferite sono ancora un mistero.

Per il caso del piccolo Ryan risultano ancora indagati la nonna paterna e il suo compagno. Le accuse sono davvero gravi: si parla di lesioni personali molto gravi al piccolo di 6 anni. Bambino che è stato ascoltato solo ora in Procura a Imperia.

Gli inquirenti hanno ascoltato Ryan in Procura alla presenza di una psicologa e del sostituto procuratore Maria Paola Marrali, che si occupa delle indagini. Il bambino è stato accompagnato dalla mamma e dal papà, che però non sono potuti entrare in aula.

Maria Gioffrè, legale del padre, mantiene il massimo riserbo:

Oggi è stato ascoltato nelle forme dell’audizione protetta alla presenza di professionisti specializzati in audizioni di minori in una saletta appositamente dedicata, che si trova in Procura. Gli atti sono secretati e ciò che mi ha reso davvero contenta è stato vedere che il bambino muove senza problemi il braccio lesionato e che è entrato in tribunale con le proprie gambe.

Bimbo ferito a Ventimiglia, gli inquirenti lo hanno ascoltato per tre ore in Procura a Imperia

Tante le ipotesi al vaglio degli inquirenti. All’inizio si pensava che il compagno della nonna lo avesse malmenato perché non aveva obbedito. Ma le cause potrebbero essere altre: forse il piccolo si è lanciato dall’auto in corsa ed è stato investito.

Ryan aveva infatti lesioni alla milza e alle vertebre e una perforazione di un polmone.