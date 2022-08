Tragedia in un parco di divertimento acquatico in provincia di Salerno, in Campania. La città di Pompei è in lutto per il bimbo morto all’Acquafarm di Battipaglia, in quella che doveva essere una giornata di spensieratezza da condividere in famiglia e con gli amici. Purtroppo il piccolo Flavio, mentre scendeva da uno scivolo, ha battuto la testa ed è morto.

A chiarire le cause del decesso del ragazzino di 12 anni morto dopo essere sceso da uno scivolo all’Acquafarm di Battipaglia ci ha pensato l’autopsia già eseguita nella giornata di martedì 2 agosto dai medici incaricati dalla Procura che indaga sulle cause del fatale incidente.

Flavio avrebbe battuto la testa contro la struttura dello scivolo, mentre stava scendendo per arrivare nella piscina sottostante. Sabato scorso il ragazzino si trovava insieme alla famiglia, quando all’improvviso, dopo aver fatto la giostra acquatica, ha avuto un malore, dal quale non si è ripreso più.

Il medico legale che ha condotto l’autopsia sul corpo di Flavio confermerebbe l’ipotesi fatta dagli investigatori subito dopo il decesso del ragazzo di 12 anni. Dopo aver fatto lo scivolo e aver sbattuto la testa contro la struttura dello stesso, l’adolescente avrebbe avuto un malore.

Non sembrava molto grave, anche se quando è arrivato in acqua ha detto di non sentirsi molto bene. Aveva comunque raggiunto il bordo della piscina, uscendo dall’acqua senza troppi problemi. All’improvviso, però, le sue condizioni di salute sono peggiorate in modo precipitoso.

Bimbo morto all’Acquafarm di Battipaglia, i risultati dell’autopsia per chiarire le dinamiche del fatale incidente

Quando il ragazzino è tornato dalla sua famiglia, che lo aspettava fuori dalla piscina con scivoli dell’acquapark di Battipaglia, le condizioni di salute sono precipitate.

Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori, prontamente intervenuti, per salvargli la vita. Flavio è morto a soli 12 anni.