La famiglia di Romeo Golia, il bimbo ucciso a Terracina, investito in strada mentre si trovava con la sua mamma e una zia, ha deciso di espiantare gli organi del piccolo e donarli. Così facendo, dice la madre, che da poco tempo aveva perso anche il marito, papà di Romeo, altre vite potranno essere salvate. E la sua morte non sarà stata vana.

Titta Pagano, la mamma di Romeo, 10 giorni fa ha perso suo figlio di 11 anni, investito a Latina, in provincia di Latina, da un ragazzo di 18 anni alla guida di un’auto. L’investitore oggi si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale.

La mamma rivolge un appello a tutte le istituzioni, per fare in modo che la morte del suo amato Romeo non risulti vana:

Lavorino per rieducare i giovani alla guida. Quella notte mi ha portato un dolore che toglie il respiro: il mio Romeo non diventerà mai grande.

In un’intervista a Repubblica ha anche detto di aver acconsentito alla donazione degli organi di Romeo:

Ho detto sì a quelle vite in sospeso. Il dolore mi tratteneva da quel sì, poi ho pensato a quelle vite in sospeso e ho cambiato subito idea.

Altre persone oggi potranno vedere grazie alle cornee espiantate dagli occhi del bambino di 11 anni morto a Terracina o potranno continuare a vivere grazie alla donazione dei suoi reni e del suo fegato.

Bimbo ucciso a Terracina: non si può morire uscendo di casa per prendere un gelato

La mamma continua a ripeterselo da quel terribile 5 agosto in cui ha perso il suo piccolo Romeo.