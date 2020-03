Bollettino dati Coronavirus del 14 marzo, ore 18:00 BOLLETTINO CORONAVIRUS 14 marzo. Ecco oggi quanti morti e quanti nuovi contagi

Come ogni giorno, è stato reso pubblico il bollettino ufficiale del 14 marzo 2020, delle ore 18:00. Ha presieduto la conferenza stampa, il capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in compagnia del collega Paolo D’Ancona dell’Istituto Superiore della Sanità. Ecco di seguito i dati aggiornati:

527 guariti in più, per un totale di 1966.

2795 nuovi casi positivi, per un totale di 17750. Tra questi: 7680 sono in isolamento domiciliare, 1518 in terapia intensiva, 8372 ricoverati con sintomi.

Il numero dei decessi è di 175 persone, per un totale di 1441.

Il numero dei decessi è diminuito rispetto a quello di ieri, che era di 250 persone. Ecco la diretta:

Angelo Borrelli ha poi affrontato l’argomento polemiche, dichiarando che al momento ce ne sono diverse:

“Permettetemi di dire che il dipartimento della Protezione Civile, compreso me, lavora 24h dall’inizio dell’emergenza. Stiamo andando a cercare, come fanno gli altri paesi, mascherine, respiratori e materiale per l’assistenza e la cura dei nostri ammalati. Ci troviamo di fronte a una grave pandemia e le misure che sono state richieste ai nostri connazionali, sono delle misure importanti. Quindi mi dispiace che ci siano queste polemiche, che sono del tutto destituire di fondamento e quindi mi auguro che anche da parte delle restanti istituzioni, da parte degli altri operatori di gestione dell’emergenza, ci possa essere una coesione. Lavoriamo tutti insieme senza polemiche. Permettetemi di dirlo dal più profondo del cuore, da parte di chi in 20 anni ha lavorato per migliorare la capacità di risposta del nostro paese. Questa è un’emergenza importante, importantissima, mai vista e la dobbiamo fronteggiare col massimo livello di coesione”.

Nel nostro paese è stata attivata una rete di sorveglianza da parte delle forze dell’ordine, che stanno fermando le persone, per verificare che siano in possesso dell’autocertificazione e abbiano una vera giustificazione riguardo il proprio spostamento. Sono state più di 4000 le denunce fatte a persone che non rispettavano l’articolo 650 del codice penale. La maggior parte riguardanti false giustificazioni, festini, assenza di autocertificazione e negozi aperti non consentiti.