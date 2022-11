Una vicenda davvero straziante è quella avvenuta lo scorso giovedì 24 novembre, nella città di Bolzano. Margherita Giordano, una giovane insegnante di 34 anni, ha perso la vita mentre era in sella alla sua bici, dopo che una betoniera l’ha investita ad un incrocio.

Il fidanzato, che lavora come medico legale, ha scoperto della straziante perdita subita, dopo essere arrivato sul posto, per constatare il decesso e fare i rilievi del caso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella mattinata di giovedì 24 novembre. Precisamente all’incrocio tra piazza Mazzini e corso Libertà, nella città di Bolzano.

Margherita in realtà era originaria di Somma Vesuviana, ma si era trasferita in questa città perché aveva trovato lavoro come insegnante, il suo più grande sogno.

Quella mattina infatti, era in sella alla sua bici ed era diretta a scuola. Quando all’improvviso un uomo alla guida di una betoniera, senza rendersi conto della sua presenza, l’ha investita.

I passanti nel capire la gravità dell’accaduto, hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari e alle forze dell’ordine. Tuttavia, i medici intervenuti per la giovane donna non sono riusciti a fare nulla, se non constatare il suo decesso. Troppo gravi le contusioni riportate nel sinistro.

La scoperta del fidanzato di Margherita Giordano, sul suo decesso

Il fidanzato di Margherita, lavorando come medico legale è abituato a recarsi sui luoghi in cui ci sono deceduti e a vedere scene strazianti. In quest’occasione, lo hanno allertato e lui credeva di dover andare solo a controllare la vittima.

Però una volta aver visto la donna a terra, ormai senza vita, si è reso conto che era proprio la sua fidanzata. Ora è in un evidente stato di shock ed ovviamente, per lui è davvero difficile accettare che non ci sia più.

Sui social sono davvero tante le persone che stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per Margherita, che purtroppo è deceduta molto giovane, in un modo improvviso e straziante. L’uomo alla guida del mezzo pesante è ora indagato per il reato di delitto stradale.