Bolzano, scomparsa Ilaria: era ospite a casa di un amico Sono partite le ricerche per ritrovare Ilaria Matteucci scomparsa da 24 ore, si cercano nei corsi d'acqua nelle campagne intorno a Vadena.

È scomparsa Ilaria Matteucci, la donna si era trasferita da Gubbio per iniziare un nuovo lavoro a Bolzano. 24 ore fa è scomparsa. La 57enne è sparita ieri da Vadena dove era ospite a casa di un amico.

Sono partite le ricerche per ritrovare Ilaria Matteucci scomparsa da 24 ore, si cercano nei corsi d’acqua nelle campagne intorno a Vadena. Sul posto sono arrivati i sommozzatori e le unità cinofile che stanno supportando le ricerche dei Carabinieri.

Chiunque abbia visto Ilaria è stato invitato a contattare le forze dell’ordine. La donna è sparita ieri da Vadena in provincia di Bolzano dove era andata a trovare un amico. È originaria di Bolzano ma residente da molti anni a Gubbio.

Da qualche giorno era ospite a casa di un suo amico. Ma in questi giorni si sarebbe dovuta trasferire in un’altra località per iniziare un nuovo lavoro. Non appena è stato dato l’allarme, le ricerche sono iniziate e gli agenti si sono concentrati soprattutto nell’area di Vadena dove confluiscono l’Isarco e L’Adige.

I suoi familiari hanno il timore che la donna possa essere caduta accidentalmente nel fiume. I carabinieri la stanno cercando ormai da quasi 24 ore insieme ai vigili del fuoco di Vadena, i sommozzatori e le unità cinofile.

Chiunque avesse notizie di Ilaria è invitato a contattare il numero 0471 954128.

