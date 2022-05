Bonus 200 euro: ecco come funziona, quando arriva e a chi spetta

Nel corso degli ultimi giorni, nel decreto Aiuti approvato lunedì scorso, il governo italiano ha inserito la misura una tantum che riguarda il bonus 200 euro. Ad darne l’annuncio è stato il presidente Draghi e il ministro dell’Economia Franco in conferenza stampa. Scopriamo insieme come funziona, quando arriva e a chi spetta.

Per dare un ausilio a tutte le persone che stanno vivendo gli effetti negativi dovuti alla crisi economica sta arrivando il bonus 200 euro. Si tratta di una misura una tantum la quale è stata inserita nel decreto Aiuti approvato lunedì scorso. Tuttavia non è stata ancora eseguita la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proprio per questo motivo attualmente non siamo a conoscenza dei dettagli.

Ciò che sappiamo è che tale bonus costa cica sei miliardi, ottenuti con l’aumento della tassazione degli extraprofitti delle imprese energetiche al 25%. Inoltre è rivolto ai lavoratori dipendenti e autonomi e ai pensionati con un reddito fino a 35mila euro.

Per quanto riguarda le modalità su come ottenerlo, i lavoratori dipendenti non dovranno fare nessuna richiesta. Infatti, questi ultimi troveranno una somma pari a 200 euro direttamente nella loro busta paga. Per i pensionati vale la stessa procedura: i soldi saranno integrati all’assegno pensionistico. Invece, per quanto riguarda i lavoratori autonomi si parla di fondo ad hoc e probabilmente servirà una procedura per richiederlo.

Anche sulle modalità della tempistica ci sono vari dubbi. Prima dell’erogazione del bonus, deve essere eseguita la pubblicazione di tale norma nella Gazzetta Ufficiale. A grandi linee, le persone riceveranno la somma pari a 200 euro in busta e nell’assegno pensionistico tra giugno e luglio. Per quanto riguarda gli autonomi bisognerà prima capire come questi ultimi vi possono accedere.