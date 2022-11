Bonus di 20mila euro per chi si sposa in chiesa: la proposta di legge che fa discutere

Sta facendo molto discutere una proposta di legge avanzata da 5 deputati delle Lega che prevede l’introduzione di un bonus per le coppie che intendono sposarsi in chiesa con rito religioso. La proposta è stata depositata lo scorso 13 ottobre e in molti dall’opposizione hanno gridato all’incostituzionalità della stessa.

La proposta prevedrebbe a partire dal 1° gennaio 2023 una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 20 per cento delle spese fino a un ammontare complessivo di 20.000 euro. La spesa per lo Stato, nella proposta di legge, è quantificata in 120 milioni per il 2023, 90 milioni per il 2024 e 85 milioni per il 2025.

I requisiti per usufruire del bonus sarebbe: età delle coppie inferiore ai 35 anni, reddito complessivo non superiore a 23 mila euro, cittadinanza italiana da almeno dieci anni e il matrimonio va celebrato in Italia e ovviamente in chiesa.

Tra le motivazioni della proposta c’è quella di incentivare il settore del wedding che non si è ancora ripreso dal brusco stop subito dalla pandemia. “La mia proposta è volta a incentivare il settore del wedding che per questioni di oneri prevedeva un bonus destinato ai soli matrimoni religiosi, durante il dibattito parlamentare sarà naturalmente allargata a tutti i matrimoni, indipendentemente che vengano celebrati in chiesa oppure no” – ha chiarito il primo firmatario della proposta Domenico Furgiuele annunciando di fatto la modifica alla prima idea.

Da Palazzo Chigi hanno chiarito che la proposta non è allo studio del Governo. “Nell’ambito di un quadro finanziario complesso, l’esecutivo è al lavoro per sostenere la famiglia con misure concrete e realizzabili, che saranno contenute nella legge di bilancio” – si chiarisce dall’esecutivo.

La proposta leghista aveva scatenato diverse polemiche sopratutto nei partiti d’opposizione. “Al di là della probabile incostituzionalità, si conferma che la Lega di Salvini è letteralmente fuori controllo” – ha twittato Carlo Calenda.