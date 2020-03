Bonus 600 euro: istruzioni per prepararsi a fare la domanda BONUS 600 euro: l'Inps ha pubblicato le istruzioni per prepararsi a fare la domanda. Ecco cosa bisogna fare prima dell'altra circolare.

Nella giornata di ieri, 26 marzo, l’Inps ha pubblicato alcune informazioni per coloro che sono in attesa di richiedere il bonus di 600 euro. Come già riportato in un precedente articolo, la circolare per fare la domanda, sarà messa a disposizione la prossima settimana, ma prima ogni richiedente deve munirsi del PIN dispositivo. Quest’ultimo va richiesto sul sito. Potete farlo cliccando a questo link: richiesta.pin.inps.

Il PIN è un codice personale che consente di accedere ai servizi telematizzati dell’INPS ed è composto da 16 caratteri, i primi 8 vengono inviati tramite sms o email, mentre i secondi 8 con posta ordinaria.

Dopo il primo utilizzo, il PIN di 16 caratteri, viene sostituito con uno di 8 caratteri, che va poi utilizzato per le successive domande.

Per chi ne è già in possesso, non ha bisogno di un nuovo pin. Mentre chi lo ha smarrito, può chiedere il ripristino sul sito INPS. Di seguito, il link per l’operazione: ripristino.pin.inps.

Si può accedere ai servizi on-line anche con le credenziali SPID, con la CIE ( carta d’identità elettronica) o con la CNS (carta nazionale dei servizi).

Durante la richiesta PIN, una volta inserito il codice fiscale e cliccato sulla residenza italiana, si apre una pagina da compilare. È obbligatorio indicare sia il telefono che l’email, va bene sia quella normale che quella PEC.

Una volta inseriti tutti i dati corretti, la procedura è completa. All’utente apparirà questo messaggio:

La richiesta del PIN è stata inserita correttamente, riceverà la prima parte ai contatti personali indicati nella richiesta, cellulare o email, la seconda parte le sarà spedita all’indirizzo di residenza.

Una volta che l’utente è munito del PIN, potrà effettuare la domanda. Le modalità per farlo, verranno divulgare la prossima settimana con una successiva circolare INPS.

In attesa di nuovi aggiornamenti.