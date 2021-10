Ecco tutte le agevolazione per coloro che hanno intenzione di affittare una stanza

Il Governo, tramite la Legge di Bilancio recentemente approvata, ha deciso di introdurre il Bonus affitti, un’agevolazione per tutti quei giovani che hanno un’età compresa tra i 20 e i 31 anni e che hanno intenzione di prendere in affitto una stanza. Ecco tutto quello che c’è da sapere per usufruire di tale agevolazione.

Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, tramite la Legge di Bilancio il Governo ha approvato il Bonus affitti, Si tratta di un’agevolazione di cui possono godere tutti quei giovani che hanno un’età compresa tra i 20 e i 31 anni. Scopo del bonus è una detrazione fiscale del 20% per tutti quei redditi entro i 15.493,71 euro.

Bonus affitti per i giovani: come usufruirne

Qualora un ragazzo che abbia i requisiti idonei descritti dal bonus voglia affittare un appartamento, o anche una stanza, può usufruire del bonus. Dopo aver usufruito di tale agevolazione, il locale affittato dovrà risultare come prima abitazione.

La detrazione del 20% stabilita da tale bonus, e valida tramite un contratto di locazione per abitazione principale, ha una durata di quattro anni. In questo modo l’abitazione deve essere diversa da quella dei genitori. Oltre a ciò, il Governo ha disposto anche alcune agevolazioni riguardo l’acquisto della prima casa.

Oltre all’introduzione del bonus affitti, il Governo, sempre tramite l’approvazione della Legge di Bilancio, ha disposto una proroga per tutto il 2022 riguardo le agevolazioni sull’acquisto della prima casa. In questo caso, il Governo ha previsto dei mutui agevolati, con garanzia statale, per tutti quei giovani che hanno un’età inferiore ai 36 anni.

Inoltre c’è da dire che in tali agevolazioni rientrano anche quei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori. Stando a tale agevolazione, il Fondo di garanzia per la prima casa verrà rifinanziato con 242 milioni di euro. Ricordiamo che tale Fondo concede già garanzie su mutui ipotecari del 50% di tutta la quota totale.