Bonus Bollette 2022: a chi spetta e come ottenerlo dal 1 Aprile

Tutti i requisiti per ottenere il Bonus Bollette 2022: come fare la domanda sul portale INPS e qual è il tetto ISEE richiesto

Dopo l’ultimo Decreto Energia del 21 marzo, si sono allargate le possibilità per le persone di usufruire del bonus per l’elettricità e il gas. Il bonus bollette 2022, dal 1 aprile fino al 31 dicembre, garantirà più sconti nelle bollette.

Credit immagine: pixabay.com

Quali sono i requisiti per ottenerlo? Potranno accedere all’aiuto, tutti coloro con un ISEE fino a 12.000 euro, indipendentemente se il loro contratto sia con il mercato libero dell’energia o con il servizio elettrico nazionale.

Il 30 marzo scorso, l’Autorità di regolazione per l’energia, meglio conosciuta come Arera, ha parlato di un calo del 10,2% per quanto riguarda l’energia e del 10% per quanto riguarda il gas.

Come fare per ottenere il bonus bollette 2022?

Come già anticipato, potranno fare domanda tutti coloro che hanno un ISEE inferiore a 12.000 euro. Basterà presentare la dichiarazione sostitutiva unica, che provi il disagio economico sul portale Myinps.

Credit immagine: pixabay.com

Sul sito è presente l’ISEE precompilato, necessario per inviare la domanda. In alternativa, è possibile chiamare il call center al numero 803 164 da telefono fisso o 06 164 164 da mobile.

Sarà poi l’Inps a trasmettere tutti i dati necessari all’Acquirente Unico in collaborazione con Autorità di regolazione per l’energia. In conclusione, il tutto verrà trasmesso anche ai propri fornitori di energia e gas, che si occuperanno di applicare lo sconto nelle successive bollette.

Una misura per le famiglie in difficoltà

I cittadini potranno quindi godere di misure rafforzate contro il caro bollette. Il nuovo Decreto punta a rispondere all’emergenza causata dall’aumento dei prezzi, sia quelli che riguardano l’energia, sia quelli che riguardano la benzina e il gasolio.

Credit immagine: pixabay.com

Ammontano a 4,4 miliardi di euro le risorse che serviranno per finanziare i bonus destinati alle famiglie. Prima del 1 Aprile, il tetto ISEE per il bonus bollette era di 8.265 euro, adesso si è deciso di alzare il tetto massimo fino a 12.000 euro.