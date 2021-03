Bonus Inps asili nido 2021: fino a 3 mila euro. A chi spetta e come fare domanda

Tutto è pronto per fare domanda per il Bonus Inps asilo nido 2021, un incentivo volto alle famiglie con bambini sotto i 3 anni che frequentano queste strutture. Come si accede all’aiuto economico? Come si fa domanda, quali sono i requisiti e quali gli importi destinati alle famiglie italiane? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Fonte Pixabay

L’Istituto di Previdenza Sociale prevede anche per il 2021 un bonus destinato alle famiglie che hanno bambini piccoli iscritti all’asilo nido. In base alla dichiarazione dei redditi possono ottenere dai 1500 ai 3000 euro per pagare la retta annuale dell’iscrizione alla scuola o l’assistenza domiciliare per i piccoli affetti da gravi patologie, tra gennaio e dicembre 2021.

Si tratta di uno degli aiuti a sostegno delle famiglie italiane, che potranno usarlo per scuole pubbliche o private o anche per i bambini sotto i 3 anni che hanno bisogno di un’assistenza a casa.

Come fare domanda per il Bonus Asili Nido 2021

Per prima cosa bisogna presentare un ISEE. Se lo avete già consegnato all’INPS, controllate che sia aggiornate. Si può anche presentare domanda senza l’ISEE e in questo caso si avrà l’importo minimo di 1.500 euro, cifra pensata per chi ha un ISEE superiore a 40.000,01 euro. Tra i 25.000,01 ai 40mila l’importo sarà di 2500 euro, mentre si sale a 3000 con un indicatore della situazione economica fino a 25mila euro.

La domanda si può presentare entro il 31 dicembre online nella sezione Bonus nido del portale dell’INPS. In caso di più figli iscritti, deve presentare una domanda per ognuno. Il contributo è erogato solo dietro presentazione del documento che comprovi il pagamento dei servizi.

Fonte Pixabay

Chi può fare domanda

Solo il genitore che paga la retta dell’asilo o il genitore convivente nel caso di assistenza domiciliare può presentare la domanda, che si può consegnare telematicamente sul sito dell’INPS o tramite gli enti di patronato entro il 31 dicembre 2021. I requisiti del genitore che fa domanda sono i seguenti:

essere cittadino italiano

o essere cittadino europeo

avere il permesso di soggiorno

residenza in Italia

Fonte Pixabay

Per compilare la domanda, potete farvi aiutare da un patronato o seguire i tutorial online dell’INPS.