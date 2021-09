Bonus Matrimonio 2021: tutto quello che c’è da sapere

Tutto quello che c'è da sapere sul Bonus matrimonio 2021: da come funziona, a chi spetta, a come richiederlo

In questi mesi il Decreto Sostegni Bis ha approvato il Bonus Matrimonio 2021. Una manovra che mette a disposizione 60 milioni di euro, destinati a tutte quelle imprese che operano nel campo del wedding e che hanno subìto non pochi danni a causa del Covid-19. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Bonus, da come funziona a come richiederlo.

Come già anticipato, il Decreto Sostegni Bis ha approvato il Bonus Matrimonio rivolto a tutte quelle imprese che operano nel campo del wedding. Al contrario di tali imprese, non è prevista nessuna agevolazione per le coppie che devono convolare a nozze. Infatti è stato bocciato lo sconto fiscale del 25% riguardo le spese della cerimonia nuziale di una coppia.

Ovviamente per richiedere tale Bonus sono necessari alcuni requisiti. Innanzitutto, c’è da dire che tale agevolazione è valida per tutte quelle imprese che operano nel settore del wedding, ma non solo. Il Bonus, infatti, riguarda anche coloro che operano nel settore delle feste, dell’intrattenimento e dell’Horeca.

Più in dettaglio, le risorse destinate all’agevolazione prevista nel Sostegno Decreti Bis, avranno una suddivisione ben precisa. Al contrario delle aziende che operano nel settore e per le quali è valido il Bonus, è stato bocciato lo sconto del 25% sulle spese per la cerimonia nuziale a carico della coppia.

Bonus Matrimonio 2021: come richiederlo

C’è da dire a tutti coloro interessati e che possono usufruire di tale Bonus che non è ancora possibile richiedere l’agevolazione. Il Decreto doveva essere approvato entro fine agosto ma attualmente non è stato ancora pubblicato nulla a riguardo.

Nonostante ciò, ricordiamo che il Bonus Matrimoni terrà conto della differenza tra il fatturato dell’anno 2020 e quello del 2019. Sembra essere tanta la delusione da parte delle coppie che avevano visto nel Bonus un aiuto per organizzare al meglio il loro matrimonio. Non ci resta che attendere notizie in merito alla modalità e alla scadenza di presentazione della domanda.

