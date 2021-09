Bonus rottamazione tv: tutto quello che c’è da sapere

Da come funziona a come richiederlo: tutto quello che c'è da sapere sul Bonus rottamazione tv da 100 euro

Dal 23 agosto l’Agenzia delle Entrate ha attivato una piattaforma che ha lo scopo di rilasciare l’autorizzazione del rilascio del Bonus rottamazione tv. La Legge di Bilancio 2021, infatti, ha messo a disposizione tale Bonus che permette l’acquisto di televisori di nuova generazione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Bons rottamazione tv da 100 euro.

I rivenditori autorizzati alla vendita di televisori possono accedere alla piattaforma per autorizzare il rilascio del Bonus rottamazione. In dettaglio, tale Bonus consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto di un televisore nuovo. Il massimo dello sconto è di 100 euro.

Ovviamente, per richiedere il Bonus rottamazione tv, sono necessari alcuni requisiti. Tale bonus, infatti, vale per i televisori acquistati prima del 22 dicembre 2018 e che non sono più idonei ai nuovi standard tecnologici. Solo in questo caso sarà possibile usufruire di tale agevolazione messa a disposizione dallo Stato grazie alla Legge di Bilancio 2021.

Bonus rottamazione tv: come funziona e come richiederlo

Come già anticipato, i rivenditori di televisori dal 23 agosto hanno la possibilità di accedere ad una piattaforma che permette il rilascio dell’autorizzazione del Bonus rottamazione 2021. Nel momento in cui si può procedere con la richiesta del Bonus, il primo step è la registrazione su tale piattaforma.

Il rivenditore dovrà inserire alcuni dati dell’acquirente, tra cui il codice fiscale, e alcuni dati del televisore. In questo modo si potrà dare il via libera allo sconto del 20% sul prezzo di un televisore nuovo grazie al Bonus rottamazione. Ma come richiedere tale Bonus?

Se siete interessati ad usufruire dell’agevolazione, vi basterà recarvi dal rivenditore portando con voi la tv che volete sostituire e il modulo di dichiarazione sostitutiva scaricabile dal sito del Mise. Inoltre, dovete sapere che tale Bonus spetta a tutti i cittadini italiani che hanno un contratto elettrico su cui è addebitato il canone tv.

