Boris Johnson è positivo al Coronavirus: il Premier inglese voleva l’immunità di gregge Boris Johnson, il Premier Inglese, è positivo al Coronavirus: l'uomo aveva chiesto di sconfigegere il COVID-19 con l'immunità di gregge

Boris Johnson è positivo al Coronavirus: il Premier inglese che aveva proposto l’immunità di gregge per sconfiggere il COVID-19 ha annunciato sul suo profilo Twitter di essere malato. Il Primo Ministro ha dichiarato di essere in auto-isolamento

“Nelle ultime 24 ore, ho sviluppato dei lievi sintomi e sono stato testato positivo al Coronavirus. Ora mi sto autoisolando, ma continuerò a guidare le decisioni del governo attraverso videoconferenze, mentre combattiamo questo virus. Insieme ce la faremo #stayhomesavelives”, il Premier sembra avere solo leggeri sintomi influenzali e al momento non è ricoverato

Boris Johnson ha 55 anni ed è capo del governo da luglio 2019, qualche giorno fa era tornato sui suoi passi invitando i cittadini a stare a casa ed uscire solo per limitate necessità. All’inizio della pandemia però aveva dichiarato di voler sconfiggere il COVID-19 con l’immunità di gregge, un’affermazione che ha sconvolto tutto il mondo

Ora anche nel Regni Unito le scuole sono chiuse, i licei vanno avanti con la didattica online e nelle scuole di grado inferiore si cerca di fare quel che possibile a distanza. Al momento la situazione nel mondo è critica, i casi di positività sono oltre mezzo milione

La Spagna è uno dei paesi messo più in ginocchio dalla pandemia, il Paese iberico si avvicina a quota 5 mila morti per COVID-19, c’è un incremento di circa 769 morti nelle ultime 24 ore.

In Italia le attività sportive sono ferme e per ora il Rubgy italiano ha deciso di chiudere la stagione, è il primo sport che dichiara la conclusione del campionato. Per ora la situazione delle altre attività commerciali è congelata e si attendono nuove misure dal Governo per capire come muoverci nei prossimi giorni