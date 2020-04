Boris Johnson ricoverato in ospedale per il coronavirus, malata anche la fidanzata Carrie Symonds Boris Johnson ricoverato in ospedale per il coronavirus, malata anche la fidanzata, Carrie Symonds, incinta al sesto mese del sesto figlio ufficiale del premier

Boris Johnson è stato ricoverato in ospedale per il Coronavirus. Lo stato di salute del premier inglese non sembrava migliorare e i medici hanno deciso di ricoverarlo. Malata anche la fidanzata, Carrie Symonds, incinta al sesto mese del sesto figlio ufficiale di Boris Johnson.

Il ricovero di Boris Johnson, 55 anni, è preoccupante: si tratta del primo ricovero in ospedale di un leader mondiale e questa cosa desta molta preoccupazione. Il premier inglese aveva contratto il coronavirus e i medici avevano deciso di curarlo nella sua casa al numero 11 di Downing Street.

Boris Johnson era in auto isolamento. Purtroppo, però, quando il premier inglese era risultato positivo al coronavirus, era già troppo tardi per la sua fidanzata, Carrie Symonds. La donna, 32 anni, era stata già contagiata. Carrie Symonds sarà la futura moglie si Boris Johnson ed è attualmente incinta al sesto mese del sesto figlio ufficiale del premier.

Boris Johnson ha provato a combattere la malattia a casa sua ma i sintomi non scomparivano e i medici hanno deciso di ricoverarlo in ospedale “in via precauzionale” e sottoporlo ad alcuni “esami medici”. Boris Johnson è stato trovato positivo al tampone per Coronavirus circa 10 giorni fa e, dopo alcuni giorni aveva detto di stare meglio. Nel video che ha postato on line ha chiesto alla popolazione di seguire le regole. Purtroppo, però, la febbre non accennava a scendere e nemmeno la tosse voleva scomparire e i suoi medici hanno deciso per il ricovero in un ospedale di Londra.

Boris Johnson era stato molto criticato per alcune affermazioni che aveva fatto: aveva detto che il virus avrebbe dovuto fare il suo corso e che alcune famiglie avrebbero dovuto abituarsi al fatto di perdere delle persone care.

Ora e lui a dover combattere questo terribile virus.