Si chiamava Brandon Lee Buschman l’uomo trovato senza vita chiuso all’interno di un congelatore in una casa disabitata in Minnesota, negli Stati Uniti d’America. L’uomo di 32 anni, per scappare alla polizia che lo inseguiva, ha deciso di trovare rifugio all’interno di un congelatore, rimanendo però bloccato al suo interno. Il corpo è stato trovato solo qualche giorno dopo.

Brandon Lee Buschman voleva scappare dagli agenti che erano da tempo sulle sue tracce. Il 32enne ha pensato che quel congelatore a pozzetto trovato nel seminterrato di una casa disabitata era il rifugio perfetto. Ma era un vecchio modello di elettrodomestico, che non si poteva aprire dall’interno.

L’uomo di 32 anni è rimasto così bloccato dentro quel congelatore a pozzetto, andando incontro a una sorte davvero terribile. Solo molti giorni dopo hanno trovato lì dentro il suo corpo senza vita.

Siamo nel Minnesota. La polizia di Babbitt lo cercava da giorni nei dintorni della città che si trova nella contea di St. Louis, nello stato americano. Lo hanno ritrovato morto congelato nel congelatore a pozzetto, dopo le segnalazioni di alcuni residenti che lamentavano cattivi odori provenienti da quella casa disabitata.

A differenza dei moderni elettrodomestici, quello era un vecchio congelatore a pozzetto che si blocca automaticamente quando si chiude. Dall’interno non è assolutamente possibile aprirlo. Non era collegato alla corrente, quindi non lo era nemmeno quando l’uomo si è nascosto lì dentro.

Da giorni il corpo di Brandon Lee Buschman era dentro a quel congelatore, divenuto una trappola mortale

Quella casa era disabitata dal febbraio scorso. L’uomo deve aver pensato che fosse il nascondiglio perfetto. Gli agenti erano in zona e alcuni testimoni lo hanno visto intorno alla casa qualche tempo fa.