Dopo un’agonia durata 24 ore, la ragazza di 25 anni, è morta mentre era ricoverata nel reparto di rianimazione all’ospedale di Trento. Le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito. I medici hanno fatto il possibile per farla riprendere, ma tutti i loro tentativi sono risultati inutili.

Un drammatico incidente, che purtroppo ha portato a conseguenze davvero terribili. Al momento gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le eventuali responsabilità.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, l’impatto è avvenuto lo scorso giovedì 29 ottobre. Sull’autostrada del Brennero, all’altezza dell’uscita di Rovereto.

In una prima ricostruzione sembrerebbe che un’autoarticolato, stava procedendo ad una velocità molto ridotta, a causa del traffico. Dietro questo mezzo, c’era la Toyota Yaris, sul quale viaggiava la ragazza, originaria di Bologna.

All’improvviso, però per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, una Citroen C5, guidata da una donna di 34 anni, è spuntata all’improvviso e l’impatto è stato inevitabile. I presenti hanno lanciato tempestivamente l’allarme al 118.

I sanitari vista la gravità dell’accaduto, hanno deciso di chiedere l’ausilio del’eliambulanza. Sul posto dove è avvenuto l’incidente, sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare i feriti dalle lamiere dei veicoli.

Morta ragazza di 25 anni: l’accaduto

Le condizioni della ragazza sono apparse critiche sin da subito. Infatti i medici intervenuti prima di portarla in pronto soccorso, sono stati costretti a stabilirla sul posto. Le hanno praticato le manovre di rianimazione per diverso tempo.

Subito dopo, l’hanno trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento. I dottori vista la gravità della sua situazione, l’hanno ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Però nonostante tutti i loro tentativi, il suo cuore ha cessato di battere.

Purtroppo i traumi riportati a causa dell’impatto per lei sono risultati fatali. I medici alla fine, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Al momento le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.