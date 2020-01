Brescia, investiti due bambini davanti la scuola Brescia, investiti due bambini mentre stavano andando a scuola. Ecco cosa è accaduto in quei minuti.....

Un terribile incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì ventidue gennaio, a Gussago, piccolo comune in provincia di Brescia. Le vittime sono state due bambini di otto anni, un maschio ed una femmina ed un uomo di sessantotto anni. Inizialmente le condizioni sembravano molto più gravi, ma alla fine nessuno ha riportato gravi traumi.

Una vicenda terribile, che ha portato a minuti di paura, per l’automobilista che non è riuscito a frenare, per i testimoni che hanno assistito a tutta la scena e soprattutto per le vittime.

Secondo le informazioni che sono emerse, l’incidente è avvenuto intorno alle otto e quindici di mercoledì ventidue gennaio, in via Sale, mentre i piccoli stavano andando a scuola, accompagnati dai genitori.

Un uomo, di quaranta quattro anni, a bordo della sua auto, non è riuscito a vedere in tempo i tre ed infatti nonostante il suo disperato tentativo di frenare, non è riuscito nel suo obiettivo.

E’ sceso subito dall’auto ed ha prestato immediatamente soccorso, insieme a molte persone che erano presenti sul posto. Sono stati momenti di paura per i genitori e per le vittime.

E’ stato chiesto l’intervento urgente del centodiciotto, poiché si pensava che la situazione fosse molto grave. Però, quando i medici sono arrivati sul luogo dell’incidente, hanno capito che la situazione era sotto controllo e che nessuno aveva riportato traumi gravi.

L’uomo di sessantotto anni ed uno dei bambini, sono stati trasportato agli Spedali Civili di Brescia, in codice giallo, mentre l’altra in codice verde.

Sul posto, è stato anche chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno subito preso tutte le informazioni ed ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e soprattutto vogliono capire come mai l’automobilista non sia riuscito a frenare in tempo.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

