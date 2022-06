Assistere impotenti alla morte del proprio figlioletto di soli 4 anni. Questo è proprio quello che è capitato, nel primo pomeriggio di ieri giovedì 2 giugno, alla mamma ed al papà del piccolo Brian Puccio. Ill piccolo stava giocando in acqua insieme ad altri bambini, quando per cause ancora da accertare è morto per annegamento. Inutili i tentativi di rianimazione in spiaggia e il trasporto immediato al pronto soccorso di Termini Imerese, nel palermitano.

Una tragedia devastante, che ha sconvolto la vita di due genitori e scioccato profondamente decine di testimoni che hanno assistito ai drammatici momenti della morte di un bambino di soli 4 anni.

Approfittando del bel tempo e del giorno festivo, ieri in tanti si sono riversati al mare per trascorrere una giornata di relax. Per una mamma ed un papà originari e residenti di Palermo, quel giorno di festa si è trasformato nel peggior incubo che possa capitare a dei genitori.

Era da poco passata l’ora di pranzo su una delle spiagge di Termini Imerese, a pochi chilometri dal capoluogo siculo. Brian era in acqua, a pochi metri dalla riva, a giocare insieme ad altri bambini. I suoi familiari, seduti sotto l’ombrellone, si godevano un po’ di relax dando un occhio al loro bimbo, quando improvvisamente delle urla hanno attirato la loro attenzione.

Dei ragazzi che stavano facendo il bagno si erano accorti che un bambino galleggiava a testa in giù in acqua e non dava l’impressione di muoversi. Immediatamente i genitori sono accorsi e quando si sono resi conto che era proprio Brian, hanno tentato con tutte le loro forze di rianimarlo.

Per il piccolo Brian Puccio non c’è stato nulla da fare

Non riuscendoci, lo hanno caricato in auto e si sono diretti a tutta velocità al pronto soccorso dell’ospedale di Termini Imerese, dove i dottori hanno a loro volta tentato per più di un’ora di rianimare il piccolo.

Purtroppo, anche tutti i loro tentativi sono risultati vani ed hanno dovuto dichiarare il decesso del piccolo Brian Puccio intorno alle 15:00 del pomeriggio.

Momenti di tensione in ospedale nel momento in cui i genitori e i parenti del piccolo hanno appreso la notizia della sua morte.

La procura ha aperto un’indagine su quanto accaduto e disposto un’autopsia sul corpicino di Brian.