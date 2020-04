Brindisi neonato di 4 mesi positivo al virus. Non aveva i sintomi comuni. Brindisi, neonato di 4 mesi positivo al COVID. Non aveva i sintomi comuni. Ecco le parole del medico su ciò che è accaduto..

I casi di contagio di Coronavirus sono arrivati a numeri molto elevati e di conseguenza, ci sono stati anche tantissimi decessi. Nelle ultime ore, è stato reso noto un nuovo caso di contagio all’ospedale Perrino di Brindisi. Questa volta la vittima è un neonato di soli quattro mesi, che era ricoverato per altre patologie.

Tutta la popolazione è molto preoccupata per come si è diffuso il Covid e soprattutto perché, molte persone hanno perso la vita, nonostante fossero giovani e senza patologie.

In base alle informazioni che sono state rese note, il neonato era ricoverato all’ospedale da diversi giorni, per altre patologie. I medici, alla fine, hanno deciso di sottoporlo al test ed hanno scoperto che era positivo.

Il primario del reparto Fulvio Moramarco, sull’accaduto ha dichiarato: “Il bimbo non presentava i sintomi comunemente riscontrati negli adulti, come febbre, tosse o insufficienza respiratoria.

Appariva infatti asintomatico, ma come si evince dalla lettura scientifica il virus nei bambini può presentarsi con sintomi rari come gastroenterite, convulsioni febbrili e crisi di apnea. Davanti a questa sintomatologia, abbiamo selezionato cinque casi e li abbiamo sottoposti al tampone. Uno dei piccoli pazienti è risultato positivo.

Molti bambini sono asintomatici e diffondono il virus. Per questo è importante che restino chiusi i luoghi di assembramento, come scuole, asili ed altri posti.”

Il neonato per il momento è ancora ricoverato all’ospedale ed i medici stanno facendo di tutto affinché riesca a guarire il prima possibile. E’ tenuto in isolamento, ma sotto costante controllo medico.

Per limitare la marcia del virus ed uscire da questa situazione di emergenza sanitaria, è stato richiesto ai cittadini di rimanere a casa il più possibile e di uscire solo in caso di necessità, per evitare di essere contagiati.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche del bimbo.

