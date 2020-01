Brindisi, verme nero nel panino della mensa di una scuola elementare RABBIA in una scuola elementare. Mamma denuncia l'episodio dopo aver visto cosa c'era nel panino di suo figlio, distribuito dalla mensa scolastica

La vicenda è accaduta all’interno di una struttura scolastica di Brindisi, la scuola elementare Don Bosco. Uno degli alunni che frequenta la classe prima, alla fine delle lezioni, è tornato a casall ed ha portato con sé il panino distribuito dalla mensa. Quest’ultimo si trovava ancora dentro la sua busta di plastica e quando il bambino lo ha dato a sua madre, lei ha subito notato che sopra il pane, c’era un verme di colore nero.

Non sapendo cosa fare, la donna ha avvertito immediatamente la rappresentante di classe, che non era sorpresa, poiché era già stata informata da un’altra mamma per la stessa cosa.

Secondo quanto riportato dalle testate giornalistiche, adesso la scuola informerà il comune di Brindisi su quanto accaduto e verranno eseguite le dovute indagini.

Tanta è la rabbia tra le mamme della scuola, infuriate dal fatto che ognuna di loro paghi una retta per far sì che il proprio figlio abbia ogni giorno un pasto davanti e non può essere assolutamente comprensibile, il fatto che gli venga consegnato un panino con un verme.

Per adesso non ci sono ulteriori notizie riguardo questa vicenda, ma nelle prossime ore ci saranno nuovi aggiornamenti riguardo i provvedimenti che verranno presi nei confronti della mensa e su quando verranno effettuati i dovuti controlli.

Non è la prima volta che viene diffusa una notizia del genere. Le mense scolastiche dovrebbero essere controllate e soprattutto sempre in regola. Nel mese di novembre, un caso simile è esploso nel comune di Marano, dove alcuni alunni di una scuola primaria si sono ritrovati dei vermi all’interno di un piatto di riso al sugo. Dopo l’episodio raccontato dei propri figli, le mamme si sono recate immediatamente ai Carabinieri, per denunciare quanto accaduto. E questo è solo uno dei tanti casi simili di vermi nelle pietanze, soprattutto in quelle imballate e pronte al consumo.