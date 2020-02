Cagliari, allarme bomba in aeroporto Momenti di apprensione all'aeroporto di Elmas per il ritrovamento di un involucro sospetto nei parcheggi riservati al personale dello scalo cagliaritano.

È scattato l’ allarme bomba nei parcheggi dell’ aeroporto Santa Caterina Cagliari Elmas.

Questa mattina intorno alle 6:30 sono stati trovati tre tubi cilindrici simili a dei candelotti ed erano uniti con un nastro adesivo ed un filo collegato.

Momenti di apprensione questa mattina all’ aeroporto di Elmas per il ritrovamento di un involucro sospetto nei parcheggi riservati al personale dello scalo cagliaritano. A fare questa amara scoperta è stato un dipendente dell’ aerostazione che ha immediatamente segnalato il fatto.

Alle 6:30 di oggi mercoledì 5 febbraio in Sardegna sono stati trovati nel parcheggio dell’ aeroporto di Cagliari tre tubi cilindrici legati con un nastro adesivo.

Un dipendente dell’ aerostazione appena li ha notati ha subito avvertito il personale della Polizia di Frontiera facendo scattare l’ allarme.

Immediatamente tutta la zona è stata transennata ed è stato bloccato l’ accesso dei veicoli e dei pedoni intorno all’area del ritrovamento.

Sono ancora in corso gli accertamenti sulla natura del manufatto, sul posto è arrivata anche la Polizia Scientifica e sono intervenuti gli Artificieri che hanno fatto brillare l’ ordigno in acqua, poi dopo sono stati recuperati tutti i frammenti per effettuare delle analisi e capire cosa ci fosse all’interno di quei tre tubi. Si pensa che si tratti di polvere pirica.

Gli agenti di polizia di Cagliari hanno anche recuperato i filmati delle telecamere di videosorveglianza per visionarle e capire se è possibile risalire a chi ha confezionato e poi abbandonato nel parcheggio vicino all’aeroporto l’ ordigno artigianale.

LA NOTIZIA È IN AGGIORNAMENTO.