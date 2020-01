Cagliari, ricoverata bimba di un anno affetta da meningite Cagliari, bimba di anno arrivata in ospedale con febbre alta e convulsioni. Ecco cosa hanno scoperto i medici..

L’ennesimo caso di meningite è stato registrato nei giorni scorsi, questa volta la vittima è una bimba di quattordici mesi, che è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono stabili e per i medici non è in pericolo di vita.

In questo ultimo periodo sono stati registrati molti casi di questa patologia, che se non presa in tempo, può portare a conseguenze drammatiche. Per questo è fondamentale riuscire a riconoscere i sintomi.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la piccola era in casa a San Nicolò d’Arcidano, con i suoi genitori. Aveva la febbre molto alta, che non riusciva a scendere.

La situazione è diventata tragica quando, all’improvviso ha iniziato avere le convulsioni e non è più riuscita ad essere reattiva. La madre ed il padre si sono subito spaventati e quindi hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

Vista la tragica situazione, sul posto è arrivato un elisoccorso, che ha portato d’urgenza la bimba al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

I medici l’hanno sottoposta subito a diverse analisi ed alla fine è arrivata la diagnosi. Era affetta da meningite da meningococco di tipo B. Nessuno si aspettava questo risultato ed infatti è stata avviata immediatamente la profilassi per i suoi familiari e per le persone che sono state a contatto con lei, negli ultimi giorni, compresi i soccorritori del cento diciotto.

Ora, la piccola è ricoverata in rianimazioni e le sue condizioni sembrano stabili. I dottori la tengono costantemente sotto controllo, ma credono che non sia in pericolo di vita.

Nei giorni scorsi, al Gaslini di Genova, sono stati ricoverati due bambini uno di cinque ed uno di undici anni, sempre affetti da meningite. Le condizioni del più grande sono molto più gravi ed i dottori, ora stanno facendo il possibile per cercare di farlo riprendere.

