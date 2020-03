Caldo record in Antartide: la drammatica situazione del territorio A Febbraio è stata registrata la temperatura più calda mai riscontrata in Antartide

I termometri presso la Base Esperanza situata nella punta settentrionale della penisola antartica a febbraio hanno segnato i 18 gradi: il dato è preoccupato. Questo caldo record ha portato a un diffuso scioglimento sui ghiacciai vicini, ma non solo, le conseguenze del cambiamento climatico hanno un impatto devastante anche sugli animali.

Per quasi due settimane l’Antartide ha registrato un’ondata di calore mai verificatasi in tutta la storia del mondo. Le temperature segnate presso la penisola antartica erano uguali a quelle di Los Angeles. Le immagini satellitari hanno mostrato grandi masse di neve sciolta e la Nasa ha comunicato al mondo che 106 millimetri di neve si sono sciolti su Eagle Island tra il 6 e l’11 febbraio.

Questo caldo record rende la situazione molto preoccupante, per i ghiacciai in primis ma anche per gli animali, i pinguini stanno subendo il drammatico cambiamento climatico. non trattandosi di un fenomeno isolato, il dato preoccupante non è il record in sé quanto il trend generale delle temperature.

Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale negli ultimi decenni le temperature antartiche sono salite in maniera costante. L’innalzamento di almeno 3 gradi sta portando, come è sempre più evidente, allo scioglimento dei ghiacci che ricoprono il 98% del continente. E se è vero che il distaccamento di un iceberg risulta un evento naturale, ciò che preoccupa è la velocità in cui tutto sta avvenendo. Dopo l’ultima ondata di caldo un iceberg di oltre 300 chilometri quadrati, grande pressappoco quanto l’isola di Malta, si è staccato dal ghiacciaio di Pine Island in Antartide, generando enormi frammenti.

La superficie antartica sta mutando, giorno dopo giorno sotto i nostri occhi e questo avrà delle ripercussioni sull’ambiente drammatiche. I primi a farne le spese sono sicuramente gli animali, la sopravvivenza della fauna desta preoccupazione nel mondo scientifico. In alcune aree dell’Antartide, le colonie di pinguino pigoscelide (o pinguino Papua) si sono ridotte fino al 77%, a confronto con gli ultimi dati, raccolti nel 1971.

La verità è che la terra sta vivendo un forte cambiamento, il pianeta diventa sempre più caldo, la concentrazione di CO2 non si arresta e ora, in Antartide il clima è quasi primaverile: aria, terra, natura, animali e uomo, tutti siamo a rischio. È arrivato il momento di fare qualcosa.