Cambio di colore delle Regioni, chi rischia di passare in rosso dall’arancione o direttamente dal giallo? E chi, invece, verrà promosso in una zona più chiara, che equivale ad avere un rischio minore di diffusione del coronavirus? Come ogni venerdì, anche per oggi è atteso il decisivo cambio di colorazione delle Regioni italiane.

Fonte Pixabay

Il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità fornirà al ministro della salute Roberto Speranza di firmare l’ordinanza del cambio di colori delle Regioni, partendo dalla considerazione che praticamente ovunque i dati sono peggiorati e alcune zone rischiano di passare in rosso.

Secondo le ipotesi ventilate nelle ultime ore, quattro Regioni potrebbero passare oggi da giallo ad arancione, cinque Regioni potrebbero passare da arancione a rosso. La data di cambio ufficiale sarà quella di lunedì 8 marzo 2021.

Ancora non si sa quali saranno le Regioni che cambieranno colore, ma si sa che diverse zone d’Italia saranno sottoposte a maggiori restrizioni, visto che la situazione epidemiologica sta diventando giorno dopo giorno più preoccupante.

Mario Draghi ha confermato il sistema a colori, per differenziare le misure restrittive sul territorio e intervenire con più severità nei luoghi dove c’è maggiore bisogno e viceversa. Il DPCM sarà attivo dall’8 marzo 2021.

Fonte Pixabay

Cambio di colore delle Regioni: le ipotesi prima della firma

Niente di certo, ma sappiamo che da lunedì 8 marzo rischiano di passare da giallo ad arancione Calabria, Lazio, Puglia e Veneto, perché gli indici non sono rassicuranti.

Fonte Pixabay

Con tutta probabilità passeranno da zona arancione a zona rossa Emilia Romagna, Campania e Abruzzo, mentre per Lombardia e Piemonte il passaggio è altamente probabile. Rischiano anche le Marche, dove già alcune zone, Ancona e Macerata, sono colorate di rosso.

Solamente nella serata di venerdì 5 marzo 2021 sapremo cosa riserverà il DPCM e la nuova ordinanza che cambia i colori alle Regioni italiane.