A Macerata tante persone si sono unite alla famiglia in lutto per la perdita della giovane 18enne. Camilla Di Pietro è venuta a mancare per una malattia

Tutta una comunità in lutto per la scomparsa di Camilla Di Pietro. La giovane ragazza di 18 anni ha perso la vita a causa di una patologia che, purtroppo, non le ha dato scampo. In tanti in lacrime ai funerali per dire addio a Camilla e per stare vicino ai famigliari che piangono per la sua prematura scomparsa.

La giovane stutendessa di 18 anni di Macerata ha perso la vita a causa di una patologia, con cui combatteva da ormai cinque anni. Un tempo lunghissimo fatto di speranze per una possibile guarigione, grazie alle cure, ma anche di incertezza.

Tutta la città di Macerata si è stretta alla famiglia della studentessa del Liceo Classico Leopardi del capoluogo marchigiano. I funerali si sono svolti nella Cattedrale di San Giovanni, in pieno centro storico, alla presenza di tantissime persone che hanno assistito alla cerimonia funebre anche da piazza Vittorio Veneto.

Tantissime persone hanno voluto esprimere vicinanza a Stefano Di Pietro, papà di Camilla, molto conosciuto in città per aver ricoperto il ruolo di assessore al Comune di Macerata con la giunta di centrosinistra di Giorgio Meschini e per essere stato segretario del Partito Democratico della sede locale.

Ma tutti erano anche vicini a mamma Giorgia, alla sorella Agata, al fratello Tommaso, ai nonni Aldo e Giulia, apprezzatissimi commercianti della boutique che porta il nome di famiglia, alla zia Francesca.

L’ultimo saluto a Camilla Di Pietro: la città di Macerata stretta alla famiglia in lutto per la scomparsa della 18enne

Commoventi le parole dei compagni di classe e degli amici di Camilla in chiesa.