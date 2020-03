Cane abbandonato in una stazione di servizio aspetta i proprietari per un mese Il povero cane abbandonato da solo in una stazione di servizio ha aspettato i suoi proprietari per un mese intero

Questa è la storia di un povero cane che è stato abbandonato da proprietari senza scrupoli in una stazione di servizio, tutto solo, destinato a morire sicuramente. Ma lui non si è arreso e non si è mosso da lì per un mese intero, nella speranza che qualcuno tornasse indietro a recuperarlo e riportarlo nella sua amata casa.

Il povero cagnolino era stato abbandonato in quell’area di servizio da persone prive di cuore. Per più di tre settimane, le persone che si fermavano qui a fare rifornimento hanno notato quel povero cagnolino che pazientemente si era messo in un angolo ad aspettare. Non sapevano che in realtà la sua famiglia non sarebbe mai tornata indietro a prenderli.

Secondo quanto ricostruito il cane è stato abbandonato dalla sua famiglia, ma lui non si rassegnava al fatto di essere stato abbandonato lì da solo. E così li ha aspettati non per un giorno, non per due giorni, ma per un mese intero. Lui era certo che sarebbero tornati. Ma così purtroppo non è stato.

Una donna di nome Elena Razinkova si è avvicinata al cane e si è messa a parlare con lui. Gli ha persino chiesto quale fosse la sua casa e quando il povero animaletto ha sentito queste parole è come se si fosse rianimato. Lui non aveva ancora capito di essere stato lasciato indietro. Elena non poteva certamente lasciarlo lì. La donna decise di portarlo a casa e chiamarlo Loki.

La donna lo ha anche curato per le zecche: l’infestazione era molto grave. Era anche disidratato e soffriva di indigestione. Chissà che cosa ha mangiato quando era da solo. Per fortuna Loki ha incontrato Elena, che gli ha permesso di tornare a credere nell’amore delle persone.

Purtroppo ha già altri animali domestici e non può tenere anche Loki. Ora sta cercando una nuova casa per lui.