Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli è malato: annullata la conferenza di oggi Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli è malato: annullata la conferenza di oggi. Si attendono i risultati del tampone

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli è malato: per l’uomo si stanno attendendo i risultati del tampone per il COVID-19, ma nel frattempo la conferenza stampa giornaliera che si tiene all 18 è stata annullata

Questa mattina Angelo Borrelli ha accusato sintomi febbrili, si trovava nel mezzo del comitato operativo. Qualche giorno fa l’uomo si era già sottoposto al tampone per il COVID-19 ed era fortunatamente risultato negativo. La pagina del Dipartimento Protezione Civile scrive:

“A causa di un lieve stato febbrile del Capo Dipartimento Borrelli la conferenza stampa di aggiornamento sul Coronavirus delle ore 18 è sospesa. La situazione dei contagi in Italia è sempre disponibile alle ore 18 sulla mappa DPC”

Tuttavia, vista l’esposizione dell’uomo, e i sintomi si è sottoposto ad un secondo tampone di cui si attende di sapere l’esito. La consueta conferenza stampa, come riporta la pagina Facebook Ufficiale della Protezione Civile, è stata annullata. Tutti i dati però è possibile reperirli sul sito in costante aggiornamento.

Chi è Angelo Borrelli

Il 31 gennaio 2020, in piena emergenza Coronavirus, il Ministro delle Salute Roberto Speranza nomina come Commissario per la gestione dell’emergenza Angelo Borrelli. La scelta è stata approvata dal governo. L’uomo, in questi giorni di totale crisi, si occupa di coordinare le varie amministrazione coinvolte e gestire i 5 milioni di euro stanziati dal Consiglio dei Ministri per far fronte alla terribile pandemia che sta colpendo il nostro Paese

Anche nell’emergenza per la Sars, del 2003, a capo dello stesso dipartimento c’era invece Guido Bertolaso, oggi positivo al COVID-19